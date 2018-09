Zavrnil je seks z njo, maščevanje je bilo brutalno

MIAMI – Američanka Katherine Tavarez je obtožena, da je svojega partnerja zabodla, ker ni želel biti intimen z njo. Žrtev, ki ni želela biti imenovana, je v klicu na policijo povedala, da ga je partnerka zabodla z nožem in da ne more videti.



Moški pravi, da je 27-letna Katherine ponorela, ko je večkrat zavrnil spolni odnos z njo na njenem domu v mestu Vero Beach na Floridi. Po njegovih besedah je okoli 3.30 ure ponoči pograbila kuhinjski nož in ga zabodla v obraz, pred tem pa je pila.



Policijo je v svojem stanovanju pričakala s krvjo na svojih oblekah in rokah, kaplje krvi pa so našli tudi na velikem nožu. Njenega partnerja so sprejeli v bolnišnico zaradi številnih ureznin na obrazu, Katherine pa je v zaporu, obtožena težjega napada s smrtonosnim orožjem.