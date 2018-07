Zaradi zastrupitve umrla 44-letnica

LONDON – Britanska policija je sporočila, da je ženska, ki se je minuli teden zastrupila z živčnim strupom novičok, umrla. Policija je sprožila preiskavo o umoru. Poleg 44-letne ženske je bil strupu izpostavljen tudi 45-letni moški. Britanski par je bil izpostavljen živčnemu strupu v angleški vasi Amesbury, nedaleč od Salisburyja, kjer sta bila baje z isto vrsto strupa marca zastrupljena bivši ruski agent Sergej Skripal in njegova hčerka Julija.



Policija je sporočila, da so testi v laboratoriju Porton Down potrdili, da gre za novičok, ki naj bi ga po navedbah Velike Britanije izdelovali v nekdanji Sovjetski zvezi. Žensko in moškega so našli minulo soboto nezavestna v hiši v vasi Amesbury, nekaj več kot 10 kilometrov oddaljeni od Salisburyja. Sprva so domnevali, da je šlo za predoziranje z drogo.



Britanska premierka Theresa May je sporočila, da je pretresena ob novici o smrti 44-letne ženske.