Zaradi misice Sunite blokirali cesto, predala se je zaradi umora

Komaj 21-letna Sunita Hindic Bosnjaković, misica in pevka, se je predala policiji, potem ko jo je ta povezala z umorom Nina Ivankovića (55). Policija jo je prijela v Turbetu pri Travniku, poroča Dnevni avaz.



Policija je zgodaj zjutraj poročala, da je bil nekdo umorjen v vili Ivanković, in kmalu so ugotovili, da gre za Nina Ivankovića. Začelo se je iskanje osumljene, ki je trajalo ves dan. Najprej so blokirali sosesko, v kateri živi, in ker so sumili, da je pobegnila v Sarajevo, so blokirali dovozne poti.



»Pogosto je prihajala v vilo. Ne vemo, kakšen je bil namen njenega obiska, a videli smo jo skoraj vsak dan,« so za bosanske medije povedali domačini.



Kot poroča Dnevni avaz, je dekle že dolgo znano po nasilnem vedenju. V začetku maja je napadla Hrvata A. P., ki je vse prijavil policiji. Policisti so jo obravnavali tudi zaradi napada na neko dekle. Sunita se je v srbskih medijih hvalila, da je noseča in da je oče otroka srbski ljudski pevec Stefan Jakovljević, ki jo je spodbudil k prostituciji. Srbske starlete so jo celo obtožile elitne prostitucije, vendar je to zanikala in dejala, da gre za ljubosumne izbruhe.