Zaradi Instagrama tekla kri: dekle brcnil v glavo in ji čelo razsekal s steklenico

Zaradi objave na Instagramu je Brazilka(22) doživela hud napad svojega fanta. Na družbenem omrežju je namreč objavila fotografijo, na katerem je viden njen dekolte.Njenega fanta,(25) je to tako razjezilo, da je podivjal in jo pretepel. Z nogo jo je brcnil v glavo, na čelu ji je razbil steklenico. Ob napadu jo je tudi zlasal, ona pa je objavila fotografijo s čopom teh las, piše The Sun.Brazilka je vse skupaj prijavila policiji, fotografije poškodovanega obraza pa objavila na Instagramu. Ob tem je objavila še fotografijo, ki naj bi izzvala bes njenega fanta: on ji je namreč dejal, da njegovo dekle ne bo kazalo dekolteja.Bretz je sicer znan brazilski motokrosist in sin milijarderja. Njegov oče je lastnik verige supermarketov in eden najbogatejših Brazilcev. Bretza so zaradi domnevnega dejanja aretirali, a izpustili, saj je plačal preko 50 tisoč evrov varščine.