Zaprl jo je v klet in prodajal

V tej kleti so jo zlorabljali.

Hrano je morala jesti kleče in z zavezanimi rokami.

VARŠAVA – Na Poljskem so na 25 let zapora obsodili moškega, ki je svojo ženo zaklenil v klet v vasici Parsczyce na Pomorjanskem na severu države in jo tam posiljeval s svojima bratoma.je ženo mučil med letoma 2006 in 2010, od tega je bila dve leti zaklenjena v klet. Nesrečnico je stradal, večkrat sta jo poleg moža zlorabljala tudi njegova brata in prijatelj.»Bila je ujeta v temni in mrzli kleti, kjer ni mogla skrbeti za osebno higieno, šlo je za poniževalno okolje,« je povedala sodnica. »Bila je sestradana, hrano je morala jesti kleče in z zavezanimi rokami. Hrana je bila pripravljena na način, ki je žalil njeno dostojanstvo.«Mariusz je ženo menda prodajal za pet evrov in ji čez glavo poveznil vrečo, nato so jo moški, ki so plačali, lahko posilili. Ni še jasno, koliko moških je to storilo, saj preiskava še poteka.Ženi je uspelo pobegniti iz kleti in poklicati svojo mamo, saj se je bala za varnost svojih dveh hčera. Ena je stara štiri leta in naj bi jo prav tako spolno zlorabljali. Mariuszu so nadeli vzdevek Poljski Fritzl, sramotno pa je, da so policijo o nenavadnih dogodkih trikrat obvestili, a so primer vsakič zavrgli. Sojenje bratoma in prijatelju še poteka;inter prijateljugrozi do 15 let zapora, če bodo spoznani za krive.