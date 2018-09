Zapornik v težavah? Spustil je hlače in mu kazal nabrekli ud

ZAGREB – Sodišče je 32-letnika, ki naj bi nadlegoval svojega kolega zapornika, oprostilo obtožb. Kazal naj bi mu spolni ud in želel seks z njim. Sodišče je odločilo, da obtoženec ni kriv, med drugim so to argumentirali s tem, da ima otroke in torej očitno raje ženske.



Iz obtožnice je razvidno, da naj bi 32-letnik pred več osebami spustil svoje hlače in mu kazal svoj ud v vzburjenem stanju. Ob vsem tem naj bi mu govoril: »Po***aj mi ga, po***sal bi te!« Tega domnevna žrtev ni želela in se je zaradi počutila vznemirjeno.



Obtoženec je na sodišču povedal, da se ne čuti krivega in da očitanega ni počel. O dogodku je na sodišču spregovorila še priča dogodka, drugi zapornik, ki pa je dejal, da je šlo zgolj za šalo in 32-letnik med dejanjem ni bil vzburjen, vsaj v tistem trenutku, ko je bil on tam, ne. Da naj bi prišlo do domnevnega nadlegovanja, pa ne vedo nič niti pazniki.