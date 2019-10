Prostitutka razkrila, kdo je med rjuhami najboljši

Amanda Goff z umetniškim imenom Samantha X je spolne storitve ponujala še pred dvema letoma, ko je končala kariero spremljevalke. V šestih letih, kolikor je delala kot spolna delavka, je opazila, da nekateri poklici pri seksu izstopajo. Odvetniki Zanje Amanda pravi, da se lepo oblačijo in znajo z besedami, obožujejo strast, a so nagnjeni k čudnim perverzijam in občasno spominjajo na