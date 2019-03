Za spolno potešitev zlorabljala šest tednov starega sina

LUDWIGSHAFEN – Par v Nemčiji so obtožili spolne zlorabe otroka, potem ko je njun sin utrpel tako hude poškodbe, da so mu morali zdravniki vstaviti umetni anus. Starša, Ismail S. (23) in Nina R. (26), sta obtožena, da sta otroka poškodovala, ko je bil star le šest tednov. »Hotela je spolno zadovoljitev,« je kot razlog za grozljivo početje mame navedel glavni tožilec.



Po trditvah tožilca je pri zlorabi dojenčka sodeloval tudi oče, ki mu je zadal krvavo rano na genitalijah ter bolečo modrico. Šokantne poškodbe Par je otroka odpeljal v bolnišnico, kjer so zdravniki opazili hud primer vnetja potrebušnice, ki ga po navadi povzroči poškodba kakšnega trebušnega organa. Šokirani zdravniki so ugotovili, da ima dojenček počeno lobanjo, krvavitev v možganih, počena rebra, modrice na plučih in srcu ter da krvavi iz oči. Tožilec je povedal, da so bili tudi njegovi starejši in najbolj izkušeni kolegi šokirani in pretreseni zaradi poškodb. Mali deček, ki je sedaj star sedem mesecev, je trenutno v reji.



Nina R. je po pripovedovanju znancev znake krutosti kazala že kot otrok, ko je do smrti mučila dva hrčka. Prodajalka je Ismaila S. spoznala novembra 2017 in kmalu zanosila. Zdravega dečka je rodila avgusta lani. Starša sta v policijskem pridržanju od novembra lani. Soditi jima bodo začeli maja.