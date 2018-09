Za posilstvo otroka dobil 50 let, rešil ga je »mrtvi« pes

V iskanju psa

Američan, vodovodar, ki je bil lani obsojen na 50 let zapora zaradi domnevne spolne zlorabe mladoletne osebe, je dočakal nepričakovani razplet svoje obsodbe, v katerem je glavno vlogo odigrala labradorka Lucy.Joshua iz Oregona je bil namreč lani aprila obsojen na podlagi pričanja njegove domnevne žrtev, ki je pod prisego na sodišču trdila, da ji je grozil, da jo bo ubil, če zlorabo prijavi policiji. Prav tako je izjavila, da je Horner v poskusu ustrahovanja pred njo ustrelil njeno psičko Lucy.Porota ga je spoznala za krivega, sodišče pa je odločilo, da bo prestajal 50-letno zaporno kazen. Šest mesecev po razsodbi se je Horner odločil poiskati pomoč pri združenju Oregon Innocence Project, organizaciji, ki se ukvarja s primeri oseb, obsojenih za kazniva dejanja, ki jih niso storili, da dokažejo njihovo nedolžnost. Združenje je začelo preiskavo primera, saj je obtoženi vztrajal, da nikakor ni ustrelil psa. Prostovoljci so se vrgli v iskanje psičke in prečesali širši okrožje Deschutes County v Oregonu. Nazadnje so sporočili, da je labradorko, ki ustreza opisu, pred nedavnim vzel neki par, ki živi v Gearhartu. Prostovoljci združenja so o primeru obvestili nove lastnike in organizirali srečanje.Na srečo Lucy ni bila čistokrvni labradorec, zato je imela posebno obliko glave in dolga ušesa, ki niso pogosta za njeno pasmo. Ni je bilo težko identificirati. Prostovoljci so šokantno odkritje delili z okrožnim sodnikom in Lucy je postala ključni dokaz, na podlagi katerega je bila sodba razveljavljena.»Psička Lucy ni bila ustreljena. Je živa in zdrava,« je dejal tožilec v uradni izjavi za ameriške medije. Sicer takrat ni bil prepričan, da Horner ni spolno zlorabljal domnevne žrtve, vendar ni bil več prepričan, da je to storil.Ukazal je pripeljati mladoletnico, ki je obtožila Hornerja zlorabe. Pričakovano se ni pojavila na seji, na kateri bi tožilcu pomagala pojasniti, zakaj je lagala v svojem pričanju. Kmalu zatem je pobegnila.​Zaradi vsega tega je sodišče razveljavilo sodbo in Hornerja izpustilo na svobodo. »ZDA imajo najboljši pravosodni sistem na svetu, vendar ni popoln. Napake se bodo vedno dogajale, vendar je pomembno, kako jih bomo odpravili,« je o vsem skupaj še dejal tožilecl.