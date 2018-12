Z dojenčkom legla, zjutraj sta ga našla mrtvega

»Nismo dočakali njegovega prvega nasmeha. Niti dan ne mine, da ne bi pomislili nanj. Za vedno bo v naših srcih.« To so besede skrušenih staršev, Keeleyja in Nicky, ki sta v tragični nesreči izgubila dojenčka.



Mirror poroča, da naj bi ga mamica okoli 1.30 ponoči hranila in medtem verjetno zaspala ob njem. Ko se je Keeley prebudil, je otroka našel neodzivnega. Poklicali so reševalce in ga nemudoma začeli oživljati. A za malčka je bilo žal prepozno.



Archiejeva smrt je bila hud udarec za vso družino: »Nestrpno smo pričakovali njegov prihod, bratje so bili neverjetni z njim.«



Patolog Charles Wilson je za vzrok smrti navedel nenadno smrt, ki je nastala kot posledica spanja s starši. Na sodišču je povedal, da se pri takem spanju tveganje za nenadno smrt močno poveča. Starši malčkom namreč zlahka prekinejo zračne poti. Zdravnik zato tako spanje odsvetuje, saj je tveganje enostavno preveliko.



Svoje delo je opravila tudi policija, ki ni ugotovila ničesar nenavadnega. Ob njihovem obisku pri družini so povsod visele slike, igrače so bili po stanovanje: »Vzorno družinsko okolje, v katerem bi malček lahko odraščal.« Tudi policija opozarja, da je take smrti mogoče preprečiti, izpostavljajo pa še, da se take tragedije dogajajo tudi v najbolj vzornih družinah.