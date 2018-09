Z babico popil čaj in jo ubil

Ženici je prerezal vrat s kuhinjskim nožem.

Trpi za paranoidno shizofrenijo. FOTO: FB

Obiska je bila vesela.

COLCHESTER – Konec lanskega novembra je 33-letnistopil v dom za ostarele Forest Place Nursing Home v britanskem Buckhurst Hillu, se vpisal v knjigo gostov in popil čaj s svojo 94-letno babico. Kmalu za tem jo je v njeni sobi ubil z 20 centimetrom dolgim nožem. Osebje ustanove je povedalo, da je bila starka vesela obiska. Kmalu po umoru je moški pocukal medicinsko sestro in ji rekel: »Zelo mi je žal, pravkar sem ubil svojo babico.« Debelo ga je pogledala, potem pa je rekel: »Ne šalim se.«Na kraj tragedije so prihiteli policisti in Jenningsa nemudoma aretirali. Ta je ves krvav hodil gor in dol po hodniku in govoril: »Nisem mogel več prenašati, ne ve, kdo je kdo, ne razume.« Očitno je govoril o njeni demenci, ko so ga odpeljali, je trdil, da ji je hotel pomagati.Pozneje se je znašel pri psihiatru, in ta je ugotovil, da trpi za paranoidno shizofrenijo z elementi psihoze. Včeraj je prvič stopil pred sodnika, umor je zanikal, priznal pa je uboj v stanju neprištevnosti. Tožilec je vztrajal, da je šlo za umor.Zagovornikje razkril, da je bil obtoženi že več mesecev zelo moten. V domu za ostarele so bili močno pretreseni. Gre za ustanovo, ki je namenjena ljudem z demenco, telesnimi omejitvami, izvajajo tudi paliativno nego. Sojenje bo trajalo dva tedna.