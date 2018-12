Vzorni zapornik na svobodi takoj zamočil

Zasegli so mu več kilogramov droge.

kg mamil je hotel preprodati.

MANCHESTER – Preprodajalec heroina in kokaina je prevzel vodstvo kriminalne združbe zgolj dve uri zatem, ko so ga zaradi lepega vedenja izpustili iz zapora. Dvaintridesetletnije sedel osem let, ker so ga prijeli s heroinom in kokainom za milijon evrov, našli pa so tudi več kot pol milijona vreden proizvodni obrat konoplje. Takoj ko so ga izpustili iz zapora, je navezal stike s svojimi pajdaši iz podzemlja in organiziral obsežno preprodajalsko mrežo.Načrtoval je preprodajo 13 kilogramov heroina in kokaina, vredno 3,4 milijona evrov, angažiral je nekdanjega sojetnika in vrsto kurirjev ter distributerjev. Dostop je imel tudi do industrijskih prostorov, ki jih je uporabljal za svoje nečedne posle. Po 11 mesecih ga je policija prijela v raciji po obsežni preiskavi. Zasegli so mu 4,5 kilograma kokaina, 8,5 kilograma heroina in 125.000 evrov gotovine.»Le par ur po pogojnem izpustu je nadaljeval svojo kriminalno pot,« je povedal detektiv. Policisti so zaznali, da se k njemu stekajo velike količine mamil in velike vsote gotovine. Sledila je obsežna in zapletena preiskava. Fazal je zbežal pred racijo na domu, a so ga kmalu aretirali na jugozahodu Škotske. Oče dveh otrok je dobil še 15 let zapora.