Vplivni posiljevalec v zapor

Kulturnik bo sedel dve leti, žrtvi mora plačati odškodnino, je sklep sodišča.

STOCKHOLM – Zaradi škandala lani niso podelili Nobelove nagrade za literaturo, mož članice švedske akademije, ki izbira nagrajenca, 72-letni Francoz, je bil namreč obtožen dveh posilstev. Pred enim mesecem se je začelo sojenje in včeraj so ga v enem primeru spoznali za krivega, v drugem pa so ga oprostili. Arnault bo moral za dve leti v zapor, žrtvi bo moral plačati odškodnino.Škandal je izbruhnil novembra lani, en mesec po razkritju spolnih zlorab v Hollywoodu. Opogumilo se je 18 žensk ter Arnaulta obtožilo posilstva ali spolnih zlorab. Francoz je vodil Forum klub, zbirališče kulturne elite, kamor so prihajali obetavni avtorji z upanjem, da bodo navezali stike z založniki in drugimi vplivnimi kulturniki. Obtožbe so pretresle akademijo, ki je finančno podpirala klub in ki ni takoj vedela, kako se odzvati, saj je bila Arnaultova žena, pesnicačlanica strokovne žirije.Osem članov je odstopilo, preostali pa so se sprli, zato nagrade niso podelili – prvič v 70 letih. Preiskovalci večine obtožb niso mogli spraviti pred sodišče, ker so že zastarale. Ime žrtve, zaradi katere mora v zapor, ostaja skrivnost, saj je sojenje potekalo za zaprtimi vrati.Akademija naj bi vedela za njegovo početje, sam pa se je hvalil, da je njen 19. član, in večkrat predčasno izdal imena zmagovalcev. Ravno včeraj so objavili letošnja dobitnika Nobelove nagrade za medicino, to istain