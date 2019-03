VIDEO: Znano producentko (34) našli zakopano na domačem dvorišču

Strmoglavilo letalo s 157 ljudmi na krovu

NAIROBI – Potniško letalo boeing 737 družbe Ethiopian Airlines je danes strmoglavilo, ko je letelo iz Adis Abebe proti Nairobiju. Na letalu je bilo 149 potnikov in osem članov posadke. Preživelih ni. Etiopski premier se je ob tragediji oglasil in vsem, ki so v nesreči izgubili ljubljene, izrekel sožalje.