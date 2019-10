VIDEO: Zadnje sporočilo ubitih policistov: Mirno spite, paziva na vas 

TRST – Poročali smo o hudi tragediji, ki je. Ubita sta bila policistain, stara 32 in 31 let.Huje pa je bil ranjen tudi strelec iz Dominikanske Republike, ki so ga skupaj z bratom pripeljali na policijsko postajo zaradi tatvine skuterja. Na postaji je zaprosil, da bi odšel na stranišče, nato pa je policistu izmaknil pištolo in začel streljati.Brat strelca je sicer povedal, da le-ta imel psihične težave in se je med dramatičnim dogajanjem v strahu skril in zabarikadiral v nek urad, nato pa pobegnil v kletne prostore kvesture, kjer so ga prijeli. Ob tragičnem dogodku je bil v Trstu dan žalovanja.Se je pa na spletu ob tem znašel tudi videoposnetek ubitih policistov, ki je nastal tik pred grozljivim incidentom.Pierluigi Rotta in Matteo Demenego sta ga posnela ob začetku nočne izmene. Tako nesrečna policist v svojem policijskem vozilu razložita, da naj Tržačani mirno spijo, saj sta to noč dežurna onadva….