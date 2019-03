SAO PAOLO – V srednji šoli v bližini mesta Sao Paulo v Braziliji se je zgodil strelski pohod nad učenci. Dva najstnika naj bi v jutranjem času – ravno ko so učenci imeli odmor za malico – začela streljati. Mrtvih je osem ljudi, deset je ranjenih. Po streljanju sta sodila še sebi, je poročal BBC. V javnost so pricurljali pretresljivi posnetki varnostnih kamer, ki so ujele pretresljivo dogajanje.Strelca naj bi bila nekdanja učenca šole, motiv za dejanje še ni znan.