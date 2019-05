VIDEO: Sredi ulice ugrabili deklico, ki se je sprehajala z mamo

Osemletno deklico so ugrabili sredi ulice v soboto, medtem ko se je sprehajala z mamo. Po hitri akciji policistov so deklico našli v hotelu z 51-letnim moškim, pišejo tuji mediji.Policija Fort Vorta je našla malos pomočjo prič, ki so opazile avtomobil osumljenca v predmestju Forest Hill. Salem so ugrabili v soboto ob 18.30, ko jo je ugrabitelj, ki je bil z avtomobilom, zgrabil za roko in jo povlekel v vozilo.Mama je skušala hčerko rešiti in je skočila na avto, a je pri tem padla na na tla, avto pa je odpeljal. Kamera na sosedovi hiši je posnela dramatični trenutek, ko je bila Salemina mama padla z vozila ugrabitelja, piše CNN.Policija je objavila fotografije avtomobila na družbenih omrežjih, prebivalci pa so sami začeli z iskalno akcijo. Deklico so našli nekaj ur pozneje in je v dobrem zdravstvenem stanju.