VIDEO: Šokantni prizori: med zrušenjem zgradbe trije mrtvi, 79 ljudi še pogrešajo

MOSKVA – Poročali smo, da so v eksploziji plina v stanovanjski hiši v mestu Magnitogorsk na jugozahodu Rusije so umrli trije ljudje. Izpod ruševin so do zdaj rešili deset ljudi. Reševalcem je uspelo iz stavbe evakuirati 16 oseb. Po navedbah ruskega ministrstva za izredne razmere se je zaradi eksplozije zrušil hodnik ob vhodu v stavbo. O ostalih podrobnostih še ne poročajo.Kot navaja agencija RIA, je bilo poškodovanih 48 stanovanj, v katerih je živelo 110 ljudi. Usoda 79 ni znana. Rusko ministrstvo za izredne razmere je napovedalo, da bi vzrok nesreče lahko bila eksplozija zemeljskega plina, ki je zatresla stanovanjski objekt. Ženska, ki živi v četrtem nadstropju stavbe, je medtem povedala, da jo je prebudil močan udarec, in prva stvar, ki jo je videla, so bila razbita okna. Takoj je začutila močan vonj po ognju. »Namočila sem tkanino in naredila zaščito za otroke, hitro sem jih oblekel v topla oblačila in pograbila osnovne dokumente,« je dejala in dodala, da so takoj odšli med ruševine, ko je celoten del stavbe izginil, piše Russia Today.Na kraju nesreče je 469 reševalcev z več desetimi stroji. Ministrstvo za izredne razmere je že pripravilo štiri letala, ki bi pripeljala nove ekipe iz Moskve,pa je ministru še naročil, naj odide v Magnitogorsk in izvede reševalno akcijo.