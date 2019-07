VIDEO: Posnetek, ob katerem zastane dih: skočil je na glavo, nato pa ...

GDINIJA – Skok z elastiko na Poljskem se je za 39-letnega moškega končal s hudimi poškodbami. S platforme je skočil na glavo več kot 100 metrov v globino, ko se je zlomil pas, s katerim je bil pripet na vrv.Skok in trenutke groze, ki so sledili, so posnele številne priče.Moški je po skoku pristal na veliki zračni blazini. Po poročanju poljskih medijev je bil pri zavesti. Hitro so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da si je zlomil hrbtenico in utrpel poškodbe več notranjih organov. Na srečo si ni zlomil hrbtenjače in naj bi se lahko premikal, ko bo okreval.Prizorišče skoka je obiskala policija in zaslišala osebje podjetja, ki organizira skoke z elastiko, ter priče.