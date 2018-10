VIDEO: To so obrazi umrlih v strašni nesreči limuzine

SCHOHARIE – Znano je, kdo so žrtve strašne nesreče, ki se je v soboto zgodila v mestu Schoharie v ameriški zvezni državi New York. Limuzina z 18 ljudmi je zdrvela skozi križišče, zadela parkiran avtomobil, zbila dva pešca in zletela s ceste. Umrla sta tako pešca kot tudi vseh 18 ljudi v limuzini.Mediji so sprva poročali, da so bili v limuzini gosti poroke, po zadnjih podatkih pa so šli mladi v limuzini na rojstnodnevno zabavo, ki ji jo je pripravil njen mož. Policija sicer ni potrdila imen žrtev, o katerih poročajo tamkajšnji mediji. Med mrtvimi so dva nedavno poročena mlada para in starši štiriletnein 16-mesečneter štiri sestre, poleg najmlajše Amy šein. Stare so bile od 30 do 35 let.Limuzina, s katero so potovale sestre skupaj s svojimi možmi in prijatelji, je v križišče zapeljala s 120 kilometri na uro. »Bile so kot štirje mušketirji. Naši starši so v šoku. Bilo nas je sedem bratov in sester, sedaj smo ostali brez štirih,« je v solzah povedal eden od bratov.Priče poročajo, da so slišale glasen udarec, nato pa kričanje. Gre za najbolj smrtonosno prometno nesrečo v ZDA v zadnjem desetletju.