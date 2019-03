Pozor, ne uživajte jih! V suhih slivah odkrili nekaj, kar tam ne bi smelo biti

LJUBLJANA – V okviru uradnega nadzora je bila v pošiljki suhih sliv iz Italije ugotovljena prisotnost ličink insektov, zaradi česar je živilo neprimerno za uživanje, obvešča uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Spornega živila ni več v prometu. Potrošniki, ki so omenjeno živilo že kupili in v njem zaznali prisotnost tujkov, ga lahko vrnejo na prodajno mesto,