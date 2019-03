VIDEO: »Mrtvi tukaj nimajo miru«: izkopali posmrtne ostanke Davida

David Dragičević. FOTO: Facebook, Pravda za Davida

BANJALUKA – Na zahtevo staršev so na pokopališču v Banjaluki izkopali posmrtne ostanke, 21-letnega mladeniča, ki je v nepojasnjenih okoliščinah izginil 18. marca lani, njegovo truplo pa so našli šest dni kasneje na ustju reke Crkvene v Vrbasu.Ob izkopu so se na pokopališču zbrali predstavniki skupine Pravica za Davida. »Nadaljujemo svoj boj. Pokazali smo, da se boj ni končal, ko je odšel Davor (Davidov oče, op. p.). Danes odhaja tudi Davidovo telo, a on ostaja z nami. Mi vsi smo David. Danes je dan, ko je poslano še eno sporočilo: Mrtvi tukaj nimajo miru,« je dejal, član skupine Pravica za Davida. Truplo nesrečnega mladeniča bodo ponovno pokopali na Dunaju.Smrt mladeniča je sprožila proteste v BiH, potem ko so starši Davida oblasti obtožili, da je bil njihov sin ubit in da je v primer vpleten vrh policije. Davor Dragičević trdi, da so njegovega sina ugrabili in šest dni mučili, nato pa likvidirali. Nedavno je za nekatere medije izjavil, da ne bo dovolil, da so posmrtni ostanki njegovega otroka v zločinski državi.Konec lanskega leta je Davor zapustil BiH, prebivalci Banjaluke pa se ne zbirajo več na glavnem trgu, ker jim je to prepovedala policija, saj niso imeli potrebnih dovoljenj. Manjša skupina jih vsak večer prižiga sveče na dvorišču pravoslavne cerkve, Davidova mamapa je napovedala, da bo pravico za sina iskala v Evropi.