ĐURĐEVAC – V hudi prometni nesreči na cesti proti Đurđevcu na Hrvaškem sta umrli dve osebi, šest poškodovanih pa so odpeljali v bolnišnici v Virovitici in Koprivnici.Zaradi nesreče je državna cesta DC-2 od 4.20 zaprta za ves promet. Prizorišče nesreče je grozljivo, poročajo hrvaški mediji. Trčila sta audi in VW passat. Obe mrtvi osebi sta bili v audiju, po besedah očividcev(22) in njegov sosed(26). Kaže, da sta se vračala z zabave in z audijem zapeljala na nasprotni vozni pas ravno v trenutku, ko je po njem pravilno pripeljal passat.