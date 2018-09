VIDEO: Ladja na bok, bojijo se, da je mrtvih več kot dvesto

ARUŠA – Na tanzanijski strani Viktorijinega jezera se je v četrtek prevrnil trajekt, pri tem pa je umrlo najmanj 79 ljudi. Rešili so jih 37, številne še pogrešajo. Na krovu trajekta naj bi bilo več kot sto potnikov.Ladja se je ponesrečila v bližini pristanišča pri otoku Ukara. Ta leži na jugovzhodu tega največjega jezera v Afriki, ki ga ob Tanzaniji delita še Uganda in Kenija.Koliko ljudi je bilo na krovu, ne vedo natančno, omenjajo pa številko 400. Kot je sporočil tamkajšnji guverner, število žrtev še narašča. Do zdaj so našli 79 trupel, iskalna akcija pa se po nočni prekinitvi nadaljuje tudi danes. Oblasti se bojijo, da bi bilo mrtvih lahko več kot 200 ljudi. Našli so tudi 37 preživelih, a jih je več v slabem stanju, je povedal tamkajšnji guvernerPrav tako ne vedo, zakaj se je ladja prevrnila na bok. Poleg potnikov je prevažala še žito in cement, zato oblasti domnevajo, da je bil morda tovor napačno naložen oziroma da je bila ladja preobremenjena.