VIDEO: Krvavi spopad navijačev na avtocestnem počivališču

ZIR – Na počivališču Zir na najdaljši hrvaški avtocesti, pri mestu Macola, sta se spopadli hrvaški navijaški skupini. Navijači Torcide in skupina Bad Blue Boys so potovali v nasprotni smeri, ko so se na pol poti srečali pri počivališču Zir in se stepli kar tam. Policija je na kraj dogodka prišla prepozno.»Bilo je grozno. Z ene in druge strani avtoceste pri bencinskem servisu so se oboji pripeljali z avtomobili. Pridivjali so vsak s svoje strani. Glave so imeli prekrite s kapucami, nosili pa so tudi bakle in lesene palice,« je za 24sata povedala očividka.Očividci so še pojasnili, da je pretep trajal deset minut, navijači pa so uporabljali bakle, palice in stole iz bližnjega gostinskega lokala. Ker so potovali v nasprotni smeri, so za to, da so se sploh lahko spopadli, tekli čez prometno avtocesto. Pobudnik spopada naj bi bili BBB, ki so napadli Torcido.Policija je na kraj dogodka sicer prišla, a kaj, ko so navijači že pobegnili. Za zdaj je potrdila, da se je na počivališču odvil spopad, v katerem je sodelovalo od 30 do 40 ljudi.