VIDEO: Kamere posnele, kako je Nataliji za 38 evrov prodala novorojenčico

OMSK – Kamere na letališču v ruskem mestu Omsk so posnele srce parajoč trenutek, ko je mlada mamicaučiteljici(43) za zgolj 38 evrov prodala devet dni staro dojenčico. Inna je objemala in k sebi stiskala dojenčico, v nekem trenutku pa je do nje pristopila Natalija in v roke vzela deklico. 43-letna učiteljica ja je po otroka pripotovala več kot tri tisoč kilometrov in s ponarejenimi dokumenti odšla na letalo.Petrovo, ki naj bi odločitev obžalovala, in učiteljico so policisti prijeli. Obema grozi do deset let zapora.43-letnica naj bi na spletu objavila oglas, da s soprogom želita posvojiti otroka starega do treh let. »Vsi dokumenti so že pripravljeni. Prosimo, pošljite nama zasebno sporočilo in nama pomagajte,« naj bi zapisala v oglasu. Učiteljica in mož naj bi se za nakup otroka odločila, ko je dom zapustil njun sin.Mlada mamica se je v stiski znašla, ko je zanosila po kratki vezi z moškim, ki ga je spoznala v lokalu. Ocenila je, da sama za otroka ne more skrbeti, zato se je odločila za oddajo. Policiji naj bi ob aretaciji dejala, da sta mama in sestra v trenutku, ko sta izvedeli za njeno nosečnost ponoreli in ji dejali, da otroka ne more obdržati. Proti nosečnosti je bil tudi otrokov oče. Dogovor med Petrovo in učiteljico naj bi bil tajen, a sta se njena mama in sestra zagovorili stanodajalki, ki je o tem nemudoma obvestila policijo.