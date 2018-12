VIDEO: Islamski skrajneži obglavili punco v majici Športnega centra Bovec

CASABLANCA – Fanatični skrajneži Islamske države (IS) so se pohvalili z umorom Danke(24) in Norvežanke(28), ki so ju v začetku tedna našli s prerezanimi vratovi v Maroku , ter na družbenih omrežjih razširili srhljive videoposnetke.Grozljive podobe obglavljanja Louise so po zasebni spletni klepetalnici poslali tudi njenim prijateljem. Oblasti domnevajo, da so napadalci zasegli telefon Louise in tako dobili njene kontakte.Na posnetku pripadnik IS kriči, da je to »Alahova volja« in da gre za maščevanje za zračne napade zahodnih sil na cilje v Siriji. Fotografije umorjenih deklet so se pojavile tudi na facebook računu Marenine mame.Trupli deklet, ki so ju našli v Visokem Atlasu, so medtem poslali na Dansko. Dekleti sta skupaj študirali na eni izmed univerz na Norveškem, Louisa pa je letos poleti tri mesece delala za Bovec šport center kot inštruktorica raftinga na Soči.Policija v Maroku je prijela več osumljencev za umor turistk. Na avtobusu, kjer so osumljence prijeli, so našli več velikih nožev.Domnevni morilci so prisegli zvestobo IS: