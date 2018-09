VIDEO: Hude eksplozije, več deset hiš v plamenih

Umrl 18-letnik

REUTERS Več deset hiš so zajeli plameni. FOTO: Social Media, Reuters

BOSTON – V manjših mestih severno od Bostona v ameriški zvezni državi Massachusetts je v četrtek zvečer odjeknilo več deset eksplozij, ki so povzročile požare, oblasti pa so morale evakuirati več deset tisoč prebivalcev mest Lawrence, Andover in North Andover. Ogenj naj bi zajel več deset hiš. Umrl je en človek, okoli 25 pa jih je bilo poškodovanih.V omenjenih treh mestih, ki imajo od 20.000 do 80.000 prebivalcev, je zagorelo na 60–80 krajih, odjeknile pa so še številne eksplozije. Požari danes ob 6.30 po srednjeevropskem času še niso bili vsi pogašeni, navaja britanski BBC.Umrl je 18-letnik, potem ko je na njegov avtomobil padel dimnik, ki se je zrušil v eni od eksplozij. Poškodbam je podlegel v bolnišnici. Tam se še vedno zdravita njegova prijatelja, ki sta bila z njim v avtomobilu. Skupno so morali zaradi poškodb oskrbeti 25 ljudi, vendar njihovo zdravstveno stanje ni znano.Vzrok eksplozij in požarov še preiskujejo, vendar pa so gasilci povedali, da preiskovalci domnevajo, da gre za posledico previsokega tlaka v plinovodu družbe Columbia Gas.