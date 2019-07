VIDEO: Grozljivo, zamaskiranci s palicami pretepli upokojenca

PULJ – Iz Hrvaške prihajajo posnetki grozljivega incidenta, ko so mladi zamaskiranci brutalno pretepli upokojenca. Ta je delal v lokalu v središču mesta. Huligani so ga najprej zmerjali, ker jim je rekel, naj odidejo, A kmalu so se vrnili zamaskirani in oboroženi s palicami.



Tri zlomljena rebra



77-letnega upokojenca so brutalno pretepli in je končal v bolnišnici s tremi zlomljenimi rebri in roko, poročajo hrvaški mediji. Nanj so metali stole in ga brcali, je še pojasnil lastnik lokala, kjer je delal nesrečnik.



Policija je že prijela dva napadalca