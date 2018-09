VIDEO: Grozljivka na Pelješcu: močna burja otežuje delo gasilcev

MOKALO – Nedaleč od Orebića na hrvaškem polotoku Pelješac je davi izbruhnil požar. Gasilci z dubrovniškega območja so preprečili, da bi ogenj ogrozil hiše, a opozarjajo, da je stanje resno, ker burja razpihuje ogenj in onemogoča posredovanje gasilskih letal. Zaradi požara so evakuirali vas Mokalo. Poveljnik gasilcev v dubrovniško-neretvanski županijije za hrvaške medije dejal, da je pred gasilci večurno gašenje. Zahtevali so tudi pomoč kolegov iz drugih delov Hrvaške.Požar je izbruhnil zjutraj, dopoldne pa se je še okrepil in ogrozil vas Mokalo, zato so 40 prebivalcev Mokala preselili v turistični objekt v kraju Postup. Turiste iz dveh kampov na ogroženem območju pa so preselili na igrišče v Orebiću. Sklicali so tudi sejo štaba civilne zaščite občine Orebić.Iz hrvaške uprave za zaščito in reševanje (DUZS) so sporočili, da zaradi slabih vremenskih razmer kanaderji ne morejo gasiti požara na Pelješcu, temveč so pristali na splitskem letališču. Če bo burja pojenjala, bodo priskočili na pomoč gasilcem na Pelješcu. V popoldanskih urah so sporočili, da so tri gasilska letala vendarle poletela na pomoč gasilcem na Pelješcu in da bodo kmalu poslali tudi četrto.Medtem je glavni poveljnik hrvaških gasilcevpotrdil, da so v vasici Stankovići zgorele štiri stanovanjske hiše, da pa ni bil nihče poškodovan. Ognjeni zublji so prišli do obrobij Orebića, vsepovsod pa je veliko dima. Povedal je še, da na pomoč prihajajo gasilske enote iz drugih hrvaških županij in da je na terenu prav tako 50 hrvaških vojakov.