VIDEO: Grozljivi posnetek, ki bi ga moral videti vsak voznik

Strašno trčenje. FOTO: Youtube

Samo sekunda ali dve sta dovolj, da se zgodi tragedija. Tega se še kako dobro zavedajo družine tragično preminulih v prometni nesreči avgusta 2016. V želji, da bi opozorili voznike na to, kako nevarno je med vožnjo uporabljati mobilni telefon, sta spregovorila starša umrle(11) ter oče 11-letnegater 13-letnegain mož 45-letne, ki so umrli, ko je v njih trčil voznik tovornega vozilaNesreča se je zgodila, ko je Tomasz med vožnjo iskal glasbo na mobilnem telefonu in zaradi tega ni opazil stoječe kolone pred sabo. S polno hitrostjo je trčil v vozilo, v katerem so se peljali Tracy in trije otroci, ki so umrli na kraju trčenja.Svojci preminulih so v želji, da bi opozorili na nevarnost telefoniranja med vožnjo, sodelovali v policijski kampanji Thames Vally. »Še vedno videvam ljudi, ki med vožnjo uporabljajo telefone. Ne zavedajo se, kako nevarno je to,« je povedala skrušena mamica umrle Aimee.