VIDEO: Grozljive izpovedi: Slišali smo krike, kri je bila povsod

CHRISTCHURCH –, ki je izvedel pokol v novozelandskem Christchurchu, je na poti do mošeje v avtomobilu poslušal srbsko četniško pesem, ki opeva, je razvidno s posnetka, ki se je pojavil na spletu. Na strelnem orožju je imel zapisana tudi nekatera imena vojnih zločincev.Preberite še:»Vstopil je v džamijo z dvema puškama in streljal vsepovprek. Mlade ljudi, starejše ženske, žrtev ni izbiral, samo strejal je,« je povedal eden izmed preživelih»Najprej je ustrelil moškega pri vratih, nato dva na hodniku, ko je prišel v notranje prostore, pa je začel streljati na vse. Jaz sem pobegnil skozi vrata in začel reševati otroke. Prijatelj mi je pomagal. Eden izmed navzočih mu je poskušal vzeti puško. Takoj ga je ustrelil.«Med petkovo molitvijo je bilo v dveh mošejah v Christchurchu ubito najmanj 49 ljudi, več deset jih je ranjenih. Policija je aretirala tri moške in žensko, enega od moških so obtožili umorov, dva pa sta v priporu. Njihova vloga v napadih še ni uradno znana.