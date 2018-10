VIDEO: Groza ob tirih: moški čakajoče potnike porinil pod vlak

LONDON – Nič hudega sluteči potniki so čakali na eni izmed londonskih postaj podzemne železnice, ko je mimo pršel Britanec Paul Crossley (46) in jih začel porivati na železniške tire.



Najprej se je lotil 23-letnega Tobiasa Frencha, ki je ob pomoči drugih čakajočih obdržal ravnotežje in ni padel pod vlak. Potem je možakar zbežal, a se je spet vrnil. Porinil je še 91-letnega Roberta Malpasa, ta je padel na tračnice in obležal. Le pogumu in hitremu odzivu Riyada El Hussanija, ki je skočil in ga rešil, se lahko zahvali, da je ostal živ.



Norega moškega – ki so mu sicer pred leti diagnosticirali shizofrenijo – je policija kmalu prijela in aretirala, sodišče pa ga nedavno spoznalo za krivega poskusa dveh ubojev. Najbizarnejši pa je vzrok, ki ga je navedel, ko so ga vprašali, zakaj je porival ljudi na tire. »Bil sem nenaspan,« je dejal.