VIDEO: Divjali 200 km/h, nato jim je pot prekrižal tovornjak

Ronalda obtožila posilstva: On je perverznež in norec

Kathryn Mayorga, 34-letna Američanka, je Cristiana Ronalda obtožila, da jo je leta 2009 posilil v Las Vegasu. V intervjuju za nemški Der Spiegel je dejala, da je bil zelo grob in da jo je analno posili. Trdi, da mu je rekla, naj tega ne počne, on pa da jo je posilil brez kondoma in lubrikanta. »Hotel je, da ga dam v usta« Spoznala sta se v igralnici v Las Vegasu, nato pa jo je skupaj s