VIDEO: Deklica se utopila, ker je reševala brata in še enega otroka

SKOPJE – Deklica (13) je umrla na obrobju Skopja, medtem ko je poskušala na gradbišču iz izkopa polnega vode, rešiti mlajšega brata in še nekega drugega otroka.Nesreča se je zgodila v torek ob 14.30 v Bigli, sosedje pa pravijo, da je sramota, da gradbišče, na katerem se gradi stavba, ni bilo ograjeno in zavarovano. Takoj so poklicali policijo, gasilce in reševalce, vendar ker po dobri uri še niso prišli, so sami potegnili dekle na suho. Bilo je prepozno. Po besedah očividcev bi pravočasen prihod reševalne ekipe rešil dekle, pišejo tamkajšnji mediji.»Vsi, ki so to storili, morajo biti kaznovani. lzkop je ostal odprt skozi vse leto. Tisti, ki je zapustil tako veliko gradbišče nezavarovano, je potreben najhujše kazni,« menijo ogorčeni sosedje. Televizijska postaja Telma je že poskušala stopiti v stik z investitorjem objekta in z županom občine, vendar so naleteli na zaprta vrata. Brat pokojne deklice in drugi otrok sta bila na srečo rešena.