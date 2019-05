VIDEO (18+): Posnel grozljivo prometno nesrečo, mrtvemu vozniku se je le smejal

MOSTAR – Iz Bosne in Hercegovine prihaja vznemirjujoč video, ki je dokaz, kako neodgovoren je lahko človek, ki ga zanimajo samo všečki na družbenih omrežjih. Neimenovani moški je na sovoznikovem sedežu snemal vožnjo moškega pred seboj(po poročanju bosanskih medijev gre za), ki je vozil počasi in občasno vijugal po cesti.Na posnetku, ki ga je avtor nemudoma objavil na facebooku, je ujel tudi usodni trenutek, ko je omenjeni voznik trčil v nasproti vozeči avtobus. Avtomobil je odbilo s ceste, v njem pa je bil neodziven voznik. Avtor posnetka se je ob nesreči naslajal, nato pa se je celo čisto približal avtomobilu in pokojnega posnel še od blizu ter glasno komentiral: »Ta pa ni živ.«Pri vsem tem očitno ni niti pomislil, da bi mu nudil prvo pomoč.