Večurni strelski obračun: mrtvih šest ljudi

V Jersey Cityju nedaleč od newyorškega Manhattna je v torek izbruhnil strelski obračun med policijo in dvema kriminalcema. V več ur trajajočem spopadu je umrlo šest ljudi, med njimi oba zločinca, policijski detektiv in trije civilisti. Dva policista in civilist so bili lažje ranjeni.Jersey City je bil v torek videti kot vojno območje, saj so med obračunom izstrelili več tisoč nabojev, šole pa so bile zaprte. Preiskava še poteka, a je po izjavah policistov in poročanju lokalnih medijev mogoče sklepati, da se je vse skupaj začelo okrog poldneva, ko je policijski detektiv v civilu blizu pokopališča v Jersey Cityju opazil ukradeni selitveni tovornjak.Detektiv je pristopil in poskušal preveriti voznika, osumljenca pa sta začela streljati in ga smrtno ranila. Nato sta se z ukradenim tovornjakom odpeljala okoli dva kilometra naprej do judovske samopostrežne trgovine, sledili pa so jima policisti.Zatekla sta se v trgovino in se s policisti obstreljevala več ur. Ranila sta še dva policista. Ko so ju ubili, so v trgovini odkrili še tri trupla. Policija domneva, da sta jih ubila zločinca, ki ju uvodoma niso identificirali, vendar pa naj bi šlo za preprodajalca orožja. Imela sta tudi avtomatsko orožje.Jersey City je v preteklosti veljal za eno najbolj nevarnih ameriških mest, zadnja leta pa so se razmere nekoliko izboljšale. Takega obračuna ljudje tam sicer ne pomnijo.