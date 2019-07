V tragediji na Krku umrla 28-letnica, krvnik (25) z gliserjem v šoku

MALINSKA – Avstrijka V. H. (28) se je potapljala v potapljaški obleki na območju Malinske, približno 300 metrov od obale pa jo je hudo poškodoval gliser, ki ga je upravljal 25-letnik iz Zadra. »Bila sem na plaži, ko sem videla, da nekoga oživljajo. Bilo je grozno: tekla je kri, brez noge je bila,« je dejala za 24sata ena izmed kopalk na plaži pred hotelom Malin v Malinski na Krku.



Reševalci so hitro prišli na plažo, pomagali ženski in jo odpeljali v bolnišnico, a je ta kakšno uro kasneje preminila.



»Moški je popolnoma pretresen, v šoku je. Ni mogel niti govoriti. To so sicer zelo pridni fantje, z njimi nikoli ni bilo težav. Težko je s takšnega čolna videti kopalce, sploh pa potapljače – na takšni oddaljenosti od plaže. To je tragedija, za oba,« pravijo nekateri prebivalci Malinske.