V bližini španske Malage so našli truplo 20-letnega Slovenca. Truplo so gasilci iz Mijasa našli na deset metrov visoki skalni pečini blizu avtoceste. Po prvih podatkih je na truplu več strelnih ran na prsih in trebuhu. Če bo obdukcija pokazala, da je šlo za umor s strelnim orožjem, bo to drugi tovrstni primer na tem območju v zadnjih osmih dneh ter peti od konca oktobra.



Preiskava primera še poteka, za zdaj pa v zvezi s tem niso aretirali še nikogar.