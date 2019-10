V šoli na Finskem napad z mečem, mrtva najmanj ena oseba

KUOPIO – Najmanj ena oseba je bila ubita, več pa jih je bilo ranjenih v nasilnem incidentu v poklicni šoli v mestu Kuopio na vzhodu Finske. Eno osebo so pridržali. Napadalec je bil domnevno oborožen z mečem, poroča finska radiotelevizija Yle. Policija je sporočila, da je bil ubit najmanj en človek, ki so ga našli na območju šole, 10 oseb, tudi napadalec, pa je bilo ranjenih, dva huje.



»Policisti so med situacijo streljali. Policija je pridržala enega osumljenca. Ranjene so evakuirali,« je sporočila tamkajšnja policija. Mediji so sicer ob navajanju očividcev poročali, da je bil napadalec oborožen z mečem.



Incident se je zgodil v poklicni šoli v nakupovalnem središču Hermanni.