V nesreči umrlo 21 potnikov

Strahotna prometna nesreča je pretresla Čile: dvonadstropni avtobus s približno 50 potniki je v nočnih urah na poti iz Anntofagaste v 1400 kilometrov oddaljeni Santiago de Chile zdrsnil s ceste in po strmini zgrmel v sotesko.Nesreča se je zgodila po 200 kilometrih poti, na severu države, vozilo pa je padlo 30 metrov globoko, so se glasila prva poročila: do konca naše redakcije so potrdili 21 smrtnih žrtev in 21 poškodovanih, pogrešane pa so reševalci še iskali, a z le malo upanja, da bodo med razbitinami našli preživele. Vzrok zanjo še ni znan, izključili niso niti mehanske niti človeške napake. Poškodovance so prepeljali v bolnišnico v najbližji Taltal, okoliščine tragičnega dogodka pa še preiskujejo.Odsek ceste, na katerem se je zgodilo, je izjemno ovinkast, kamenje na cesti pa je prav tako pogosto, zato pot zahteva skrajno previdnost voznikov, vsaka prekoračitev hitrosti je lahko usodna.V Čilu so zaradi slabo vzdrževanih cest in zahtevnih terenov ter neodgovornih voznikov prometne nesreče zelo pogoste, vsako leto se jih zgodi približno 70.000 in vzamejo okoli 2000 življenj, kar 80 odstotkov smrtnih žrtev pa je moških.