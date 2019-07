V Kostariki 19 mrtvih zaradi alkohola

Čudovito Kostariko je pretresla smrt 19 ljudi zaradi zastrupitve z metanolom. FOTO: Guliver/Getty Images

San José – Alkohol je znova sejal smrt, tokrat v Kostariki, kjer se je 19 ljudi usodno zastrupilo s pijačami, ki so vsebovale metanol.Policija je po tragediji, ki je vzela 19 življenj, še veliko več ljudi pa se jih zdravi v bolnišnici, zasegla več kot 30.000 steklenic, v katere naj bi proizvajalci točili cenene, a smrtno nevarne mešanice.Tamkajšnje ministrstvo za zdravje je zahtevalo tudi odpoklic številnih blagovnih znamk, ki naj bi tako nevarno ogrožale kupce, in objavilo seznam goljufivih proizvajalcev, ki poskušajo prihraniti pri proizvodnji in povečati svoj zaslužek na račun kupcev.Metanol lahko povzroči slepoto, hudo vrtoglavico, slabost, glavobol in krče ter okvare ledvic, jeter in celo smrt, ki je doletela tudi 19 žrtev v Kostariki, starih od 32 do 72 let. V Indiji je zaradi zastrupitve z alkoholom nedavno umrlo kar 154 ljudi, več kot 200 jih je potrebovalo bolnišnično obravnavo. Uživali so t. i. domači indijski moonshine, ki je lahko zelo nevaren tudi v majhnih količinah.Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se je v zadnjih letih zgodilo več podobnih množičnih zastrupitev, samo v Indiji jih vsako leto umre okoli 1000. Alkohol največkrat izdelujejo iz sestavin slabe kakovosti, pogosto mu dodajajo metanol.Kot opozarjajo tudi na našem Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja, se lahko zastrupitvi z metanolom izognemo tako, da se izogibamo alkoholnim pijačam, ki so poceni ali neznanega izvora, pri tem pa se ne gre zanašati na značilni ostri vonj metanola.