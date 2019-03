V kopalnici je umrla 14-letnica

Ogljikov monoksid moril mlade tudi pri nas

ŽUPANJA – Po poročanju policije je v nedeljo okoli 20. ure v kopalnici v enem od stanovanj v Županji umrla 14-letnica.O dogajanju je že bilo obveščeno državno tožilstvo, obdukcija pa bo razkrila natančen vzrok smrti, so za hrvaški 24sata sporočili iz vukovarsko-sremske županije. Po neuradnih podatkih je v kopalnici uhajal ogljikovega monoksid ...Spomnimo, leta 2012 se je podoben primer zgodil v apartmajski hiši Kragulj tik pod Roglo. Trije mladi, takrat 24-letni Dragan Žunić iz Zidanega Mosta, dve leti mlajši Davor Grofelnik s Polzele in 24-letna Bernarda Hiti s Trojan, so umrli zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom.