V hudi nesreči trije mrtvi

Cesta je bila zaprta do skoraj pol pete jutranje ure. FOTOGRAFIJI: Krupljani.ba

Trčila sta avto in kombi.

Nesreča se je pripetila zaradi kombinacije neprilagojene hitrosti ter mokre in spolzke ceste.

BOSANSKA KRUPA – V ponedeljek okrog 20. ure se je na severozahodu Bosne in Hercegovine, v bližini meje s Hrvaško, pripetila tragična prometna nesreča, v kateri so umrli trije ljudje, še trije so se ranili, dva hudo in eden lažje.Kot je za Slovenske novice potrdil tiskovni predstavnik Ministrstva za notranje zadeve Unsko-sanskega kantona, se je nesreča pripetila, ko je osebno vozilo audi a3 slovenskih registrskih označb celjskega območja zaradi neprilagojene hitrosti na mokri in spolzki cesti zapeljalo na nasprotni vozni pas in čelno trčilo v kombinirano vozilo mercedes bosanskih registrskih oznak.Trčenje je bilo tako silovito, da so na kraju dogodka umrli vsi trije potniki v osebnem avtomobilu, 28-letniiz Bihaća, 22-letniiz Bosanske Dubice ter 26-letnaiz Bihaća. V kombiju je bila trojica iz Bosanske Krupe, dva sta dobila hude telesne poškodbe, eden pa lažje. Huje sta jo odnesla 11-letna deklica in 40-letnik, lažje ranjen je bil 48-letnik.Ogled kraja tragične nesreče in preiskava, ki jo je nadziral okrožni državni tožilec, sta trajala kar šest ur in pol, še dve uri dlje je bila zelo tranzitna cesta zaprta za ves promet. Tožilec je odredil izredni tehnični pregled za obe vozili ter tudi sanitarne obdukcije za vse tri, ki so v nesreči izgubili življenje.