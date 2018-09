V Dubrovniku priprli Slovenca

DUBROVNIK – V Dubrovniku je tamkajšnja policija priprla 47-letnega Slovenca. S kriminalistično preiskavo so potrdili, da je avgusta leta 2017 ob prijavi bivanja in oddaji vloge za izdelavo osebnega dokumenta in potnega lista, policiji posredoval lažne podatke o svoji identiteti, poroča Slobodna Dalmacija.



Slovenec je tako na goljufiv način prišel do hrvaških osebnih dokumentov. Z lažnim imenom se je sicer izkazoval že pri menjavi svojih osebnih podatkov v Sloveniji. Zaradi suma kaznivega dejanja lažne identitete bo stopil pred sodnika, ki ga bo najverjetneje poslal v zapor.