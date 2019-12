V bolnišnici odjeknili streli, mrtvih več ljudi

Neznanec je streljal v bolnišnici v vzhodnem češkem mestu Ostrava ter ubil štiri ljudi, dva pa huje ranil, je sporočila policija na twitterju.Češki premierje kasneje potrdil, da sta ranjena podlegla poškodbam.Policija je za pomoč pri iskanju strelca prosila javnost. Na twitterju so objavili fotografijo osumljenca, kasneje pa so sporočili, da se je moški ubil. Gre za 42-letnega osumljenca, ki naj bi se ustrelil v glavo, ravno preden je posredovala policija.Ozadje incidenta še ni znano. Očividci so po pisanju medijev slišali strele na urgenci.Ostrava je z okoli 290.000 prebivalci tretje največje mesto na Češkem.