Ustrelila sta tri kupce, izstreljenih več tisoč nabojev

Kriminalca naj bi bila preprodajalca orožja.

V nasilju, ki se je začelo na pokopališču, nadaljevalo pa v judovski samopostrežni prodajalni, je umrlo šest ljudi, poročajo ameriški mediji: obračun je bil videti kot prava bitka, nazadnje pa so jo skupili obravnavana kriminalca, detektiv in trije civilisti.Še dva policista in en mimoidoči so lažje ranjeni, udeleženci v spopadu pa naj bi skupno izstrelili več tisoč nabojev. Vse naj bi se začelo okoli poldneva, ko je policijski detektiv, 39-letni, v bližini pokopališča v Jersey Cityju opazil ukradeni selitveni tovornjak. Ko se je približal vozilu in želel identificirati voznika, sta moška v tovornjaku potegnila orožje in ustrelila ter detektiva usodno zadela. Pobegnila sta in dva kilometra pozneje naletela na može postave: zatekla sta se v bližnjo prodajalno, izmenjava ognja pa je potem trajala več ur, dokler niso policisti pokončali osumljenca. V trgovini so pozneje odkrili še tri trupla nedolžnih nakupovalcev, ki naj bi jih kmalu po vdoru v prostore ustrelila kriminalca.V mestu so zaprli vse lokalne šole in vsa poslopja v ulici, ki se je za nekaj ur prelevila v bojišče. Identitete ubitih zločincev še niso razodeli, a so nemudoma izključili možnost terorističnega napada; neuradno naj bi šlo za preprodajalca orožja, ki sta imela pri sebi tudi nekaj avtomatskih pušk, prav detektiv Seals pa naj bi sodeloval v programu za zaseg nelegalnega orožja.