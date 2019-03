Arun Panikar je hotel slona umiti.

Pomočnik mu ni mogel več pomagati.

KARAPUŽA – Štiridesetletniiz mesta Karapuža v južnoindijski zvezni državi Kerala je umrl zaradi nepremišljenosti in nasilja nad živaljo. S palico je tolkel po slonu, ki se nikakor ni hotel usesti, da bi mu umil hrbet, toda nepremišljeni Panikar je zamahoval tako močno, da je izgubil ravnotežje in padel – pod slona. Ta je trenutek zatem le izpolnil oskrbnikov ukaz, sedel in ga ubil.Tragedijo so posneli in na posnetku se vidi, kako se je Indijec naprezal, da bi veliko žival spravil s sebe. Na pomoč je prihitel pomočnik in slona poskusil pripraviti do tega, da bi vstal. Šele ko jo je večkrat udaril s palico, je žival vstala, a za oskrbnika je bilo prepozno.Podrobnejša preiskava tragedije poteka, posnetek pa je že obkrožil svet; številni komentarji izkazujejo več sočutja in razumevanja do slona kot do njegovega skrbnika.