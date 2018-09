Umoril naj bi ženo in potopil katamaran

33

tisoč evrov so vredni kovanci.

Za njo se je zgubila vsaka sled. FOTO: Facebook

Fotografija katamarana, iz katerega je izginila Isabelle. FOTO: US Coast Guard

MIAMI – Britaneciz Dorseta je domnevno umoril svojo ženo in potopil njun katamaran, da bi dedoval njeno premoženje in končal nevzdržne zakonske razmere. Tožilci so povedali, da so ga maja lani ob obalah Kube rešili iz vode, ko je poskušal tihotapiti redke ukradene kovance.Bil je sam, brez žene​, 41-letne nepremičninske agentke, za njo pa se je izgubila vsaka sled. Tožilci iz Združenih držav so prepričani, da poznajo njegove motive za zločin, in FBI ga je brez pomisleka obtožil umora.​Člani Isabelline družine so njeno stanovanje v Delray Beach na Floridi opremili s prisluškovalnimi napravami, ker sumijo, da je povezan z njenim izginotjem. Mladoporočenca sta maja lani plula proti svojemu domu, ko je Bennett opravil klic na pomoč, v katerem je povedal, da je Isabelle izginila, njuno plovilo pa tone.Tožilecje predvajal posnetek pogovora, v katerem sta se z Isabelle prepirala okoli selitve v Avstralijo, finančnih težav in vzgoje hčerke. Posnetek naj bi dokazoval, da sta se neprestano prepirala: »Morda je eden od teh prepirov peljal v umor Hellmannove. S tem bi se osumljeni rešil zakonskega jarma, lahko bi živel, kakor bi hotel, lahko bi dedoval denar, kar mu daje močan motiv.«Če bo Isabelle uradno priznana kot mrtva, bo 41-letnik dedoval njeno stanovanje in ves denar z bančnega računa. Še en motiv za umor bi lahko bil, da je odkrila, da je imel v lasti zlatnike in srebrnike, ki jih je ukradel svojemu nekdanjemu šefu. Tako bi postala sostorilka pri tihotapljenju, tega pa zagotovo ne bi dovolila.Po umoru naj bi namenoma potopil 11 metrov dolgo plovilo. Bennett zdaj prestaja sedemmesečno kazen zaradi tihotapljenja kovancev v vrednosti 33.000 evrov. Isabellinega trupla še niso našli, sojenje pa se bo začelo decembra.