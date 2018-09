Ukradli superavtomobil

Fotografija pregrešno dragega vozila je pomagala najti tatu. FOTO: Instagram

Avtomobil bi morali prepeljati iz Francije v London.

VARŠAVA – Na svetu je le pet avtomobilov lamborghini aventador LP760-2, ki so jih oblikovali pri podjetju Oakley Design. Za ta luksuzni superavtomobil je treba odšteti vrtoglavih 470.000 evrov. Eden njegovih lastnikov je milijonar iz Arabskih emiratov, ki na spletu objavlja fotografije iz svojega imenitnega vsakdanjika. Sledi mu zavidljivih 71.500 ljudi. Nedavno je z njim prek lažnega profila na instagramu stik navezal moški, ki mu je ponudil svoje storitve pri preselitvi dragocenega avta iz Francije v London.Tridesetletni bogatun je sprejel tujčevo ponudbo, avtomobil mu je predal pred hotelom Intercontinental v Cannesu; en dan, preden je odletel v London, ga je moški poklical in mu povedal, da bo njegov avtomobil čez eno uro v londonskem hotelu. »Nato je blokiral mojo številko in nikoli več ga nisem slišal,« se spominja Abdullah. Kmalu mu je postalo jasno, da avtomobil ne bo prišel v britansko prestolnico, zato je navezal stike z Interpolom in veleposlaništvom Združenih arabskih emiratov v Londonu. O kraji je obvestil tudi svoje sledilce na spletu.Policija je kmalu našla avtomobil v Varšavi, saj so ga ljudje občudovali, ko je bil parkiran na ulici. Vozil ga je 29-letni moški iz Nepala, ki je že v priporu, avto pa so vrnili presrečnemu lastniku. Abdullah je prepričan, da so krajo naročili iz Rusije. »Objave na spletu so pomagale policiji, da je našla moj avto, ne morem dovolj izraziti hvaležnosti vsem, ki so mi pomagali širiti novico.«